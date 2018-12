Minister: moord scholiere verschrikkelijk

Volgens Grapperhaus is het „vreselijk” dat een meisje van zestien in de fietskelder van haar eigen school is doodgeschoten. „In de eerste plaats voor de familie, maar ook voor de school en de samenleving.”

Vrijdag werd bekend dat de Inspectie Justitie en Veiligheid gaat kijken op welke manier de politie en de reclassering hun taken hebben uitgevoerd, tot aan het moment van de schietpartij. Het Openbaar Ministerie begon eerder al een strafrechtelijk onderzoek. De 31-jarige ex-vriend Bekir E. van het meisje is als verdachte opgepakt. Zijn voorlopige hechtenis werd donderdag met twee weken verlengd.

E. was al eerder veroordeeld voor geweld en bedreiging van het meisje. Hij had ook een contactverbod en stond onder toezicht van de reclassering. Humeyra had ook net opnieuw aangifte tegen E. gedaan. Toch kon hij toeslaan.

Stalking weggewuifd

Volgens advocaten gaat het vaker mis in stalkingszaken: aangiftes worden onder meer door ’onwetendheid en labbekakkerigheid’ niet goed behandeld, met soms fatale gevolgen.

„Het begint echt bij houding. Stalkingszaken worden veelal ook te gecompliceerd gevonden. Bewijs ligt vaak niet voor het oprapen, zoals bij het ruimen van een hennepplantage”, zei advocaat Peter Schouten vandaag nog in De Telegraaf.