Donner minister van Staat

Donner was eerder ook minister van Sociale Zaken, van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

Het ministerschap van Staat is een eretitel die in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend. Soms vertegenwoordigen ministers van staat Nederland bij officiële aangelegenheden in het buitenland, zoals onlangs nog bij de uitvaart van de Amerikaanse president George H. Bush. Daar reisde minister van Staat Winnie Sorgdrager (D66) heen.

Ook VVD’er Frits Korthals Altes, PvdA’er Jos van Kemenade, CDA’er Hans van den Broek , PvdA’er Herman Tjeenk Willink, VVD’er Sybilla Dekker en CDA’er Jaap de Hoop Scheffer zijn minister van Staat.