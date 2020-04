Amsterdam wil verbod vakantieverhuur in drie wijken

Woonwethouder Laurens Ivens (SP) gaat de plannen binnenkort kenbaar maken aan de gemeenteraad, nu onderzoek is gedaan naar de leefbaarheid in de gebieden. Eerder werd in de Huisvestingsverordening al de mogelijkheid opgenomen om gebieden aan te wijzen waar een verbod op vakantieverhuur, zoals via Airbnb of bijvoorbeeld Booking.com, gaat gelden.

De gemeente onderzocht daarom of de leefbaarheid in een aantal wijken zo onder druk staat door de verhuur van woningen en woonboten aan toeristen dat deze maatregel nodig is. Dat blijkt in elk geval in het Centrum in drie wijken, waaronder de Burgwallen. Eerder is de maximale verhuurtermijn voor vakantieverhuur verkort van 60 naar 30 nachten per jaar. Ook voerde de gemeente een meldplicht in.

De Raad van State oordeelde echter dat die onrechtmatig was.

Voor de overige wijken mag toeristische verhuur alleen nog onder strenge voorwaarden. Zo is er vanaf 1 juli een vergunning nodig om een woning te mogen verhuren aan toeristen.

Het college van burgemeester en wethouders spreekt van een „een unieke vervolgstap in de strijd tegen overlast van vakantieverhuur.”