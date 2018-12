Man overreden op A73 na verwonden vrouw

De auto, waarin het Roemeense echtpaar zat, raakte van de weg en kwam in een maisveld terecht. De man, die door de politie als verdachte wordt gezien, lag op de rijbaan toen hij werd overreden door de bestuurster van een passerende auto. De man kwam daarbij om het leven. De bestuurster treft geen enkele blaam, aldus de politie.

De Roemeense vrouw werd vervolgens in haar auto in het maisveld gevonden en bleek zwaargewond als gevolg van een misdrijf in de relationele sfeer. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht. Inmiddels verkeert zij buiten levensgevaar. De politie heeft haar donderdag kunnen horen.

De politie wil vanwege privacy-overwegingen over deze zaak verder niets zeggen.

