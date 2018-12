Liquidatie op trainer Odin’59 gepland: 7 jaar cel

De veroordeelden reden verkenningsrondjes bij voetbalclub Odin’59. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / VI IMAGES

AMSTERDAM - Twee mannen zijn veroordeeld tot een celstraf van ieder zeven jaar, omdat zij een liquidatie hebben gepland en voorbereid van een trainer van voetbalclub Odin’59 in Heemskerk. De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat Willy F. en Jerello G. tussenpersonen waren voor de beoogde moord in oktober 2016. De straffen zijn conform de eis.