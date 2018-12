Tweede verdachte opgepakt in zaak doodgeschoten Humeyra (16)

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd donderdag aangehouden in Rotterdam Delfshaven. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het dodelijke schietincident in de fietsenstallingen van het Designcollege in Rotterdam. Daar zou Humeyra door haar ex Bekir E. (31) zijn doodgeschoten. E. werd kort na het schietincident op de Bergselaan opgepakt, nadat hij zelf de politie had gebeld. In zijn auto, een zwarte Opel Signum, vonden agenten een wapen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zojuist ook duidelijkheid gegeven over de voorgeschiedenis tussen E. en zijn ex-vriendin Humeyra. Volgens justitie heeft het meisje voor het eerst aangifte in mei van dit jaar gedaan. „ Dat betrof mishandeling en bedreiging. Ook haar zus deed destijds aangifte van bedreiging tegen verdachte. Een dag na deze aangifte is de verdachte aangehouden, daarna is hij voorgeleid. De rechter-commissaris heeft hem onder voorwaarden in vrijheid gesteld. Die voorwaarden betroffen onder meer een contactverbod met het slachtoffer”, aldus justitie in een verklaring.

In mei werd er gezocht naar E. omdat hij het contactverbod had overtreden. „Omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats had lukte het niet om verdachte aan te houden, hij is toen gesignaleerd. Vanaf 30 mei is de politie actief op zaak geweest naar hem”, aldus het OM.

Geseponeerd

Op 16 augustus diende de rechtszaak naar aanleiding van de aangifte uit mei. Op dat moment liep E. nog steeds vrij rond omdat hij niet gevonden kon worden. Zelf verscheen hij ook niet bij de zitting omdat hij bang was om opgepakt te worden. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk.

Ook moest hij onder toezicht van de reclassering worden gesteld en werd er een contactverbod met Humeyra opgelegd. Eind augustus ging E. in hoger beroep tegen deze straf, waardoor hij op vrije voeten bleef. Het contactverbod en het reclasseringstoezicht bleef wel, vanwege het gevaar op herhaling.

E. werd op 14 september in de boeien geslagen op grond van de signalering in mei. „Er is toen contact geweest met het slachtoffer. Zij heeft aangegeven op geen enkele wijze meer contact te hebben gehad met verdachte. Er is toen besloten om de zaak voorwaardelijk te seponeren wegens recente bestraffing.”

Tweede aangifte

Op 11 december stapte Humeyra wederom naar de politie en deed aangifte van stalking. „Zij liet bij de politie toen ook een foto zien waarom iemand stond met twee vuurwapens. Deze foto was ruim vijf weken oud. Er is toen besloten een aangifte op te nemen van stalking en bedreiging. Er is besloten om niet tot directe aanhouding over te gaan om de volgende redenen: Als het wapen niet bij verdachte zou worden aangetroffen zou hij snel weer in vrijheid moeten worden gesteld en nog onduidelijk was waar verdachte zich bevond”, aldus justitie die stelt dat de politie het stalken en de bedreigingen wilde stoppen en de verdachte voor langere tijd achter slot en grendel proberen te krijgen. Er is toen wel volgens justitie een groot onderzoek gestart.

Humeyra kreeg in december geen extra bescherming omdat zij volgens het OM bij haar aangifte aangaf dat haar ex al drie weken lang geen contact met haar zocht. Eerder in mei kreeg zij die wel. De zogeheten beschermingsmaatregel zorgde ervoor dat als er een melding zou vallen op haar woonadres, de politie er direct op af zouden gaan.

Afspraak

Humeyra had dinsdagmiddag, op de dag dat ze werd doodgeschoten een vervolgafspraak bij de politie. Zij zou extra informatie hebben, die volgens de politie nodig was om E. aan te houden. Ook heeft de wijkagent die ochtend contact gehad met de familie van het slachtoffer en waren er geen nieuwe incidenten geweest. Drie kwartier voordat ze zich op het bureau zou melden werd ze omgebracht.

Eerder maakte de inspectie Justitie en Veiligheid bekend onderzoek te doen naar de rol van Reclassering Nederland en de politie Rotterdam in de aanloop naar de dood van de 16-jarige scholiere.

Stalking

Volgens advocaten gaat het vaker mis in stalkingszaken: aangiftes worden onder meer door ’onwetendheid en labbekakkerigheid’ niet goed behandeld, met soms fatale gevolgen.

„Het begint echt bij houding. Stalkingszaken worden veelal ook te gecompliceerd gevonden. Bewijs ligt vaak niet voor het oprapen, zoals bij het ruimen van een hennepplantage”, zei advocaat Peter Schouten vandaag nog in De Telegraaf.