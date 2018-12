Nieuwe donorwet werkt ’nee’ in de hand

Minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) komt nu met een nieuwe slogan voor de voorlichtingscampagne over de nieuwe donorwet. Hij doet dat omdat de Tweede Kamer felle kritiek kad op de aanvankelijke kernboodschap (Niet) kiezen is ook een keuze, omdat die veel te verwarrend was.

Besloten is dat mensen voortaan over de nieuwe donorwet geïnformeerd zullen worden via de centrale leus Het Nieuwe Donorregister. Wat betekent het voor mij?

De nieuwe donorwet, bedacht door D66-Kamerlid Pia Dijkstra, werd begin dit jaar met slechts een minieme politieke meerderheid aangenomen door de Eerste Kamer.

De nieuwe wet gaat in de zomer van 2020 in. Wie absoluut geen orgaandonor wil zijn moet dat voortaan actief aan de overheid kenbaar maken. Wie niets van zich laat horen, komt te boek te staan als iemand die ’geen bezwaar’ heeft tegen orgaandonatie. Tot dusverre was dat altijd andersom.