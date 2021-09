Haarlemmer (59) overleden bij ernstig motorongeluk in Vijfhuizen

Premium Binnenland

Amateurvoetballer (27) zakt in elkaar en overlijdt: Dood ’kerngezonde’ Jens niet te bevatten

Volgens zijn familie was hij kerngezond en had hij nooit eerder hartklachten. Maar tijdens een amateurwedstrijd op een voetbalveld in Eede, een dorp in de provincie Zeeland, zakte de sportieve Jens De Smet (27) uit Maldegem plotseling in elkaar. Ondanks reanimatie overleed hij een dag later in het z...