Meer arrestaties na moord toeristen in Marokko

De Deense Louisa Vesterager Jespersen (24) en de Noorse Maren Ueland (28) zijn aan het begin van de week dood aangetroffen. De vier verdachten die al vastzaten, hadden volgens de autoriteiten trouw gezworen aan terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Ze deden dat in een video die ook op sociale media is gedeeld. Ook de moord op één van de vrouwen zou zijn gefilmd.

De autoriteiten in Denemarken en Noorwegen doen nog onderzoek naar beelden van de moord. Volgens Noorse onderzoekers is er vooralsnog geen reden om aan de echtheid te twijfelen. In de Marokkaanse hoofdstad Rabat staat zaterdag een manifestatie gepland buiten de Noorse ambassade. Daar willen mensen steun betuigen aan de nabestaanden en terrorisme veroordelen.