Van der Weijden: geslaagd door te stranden

Maarten van der Weijden moest zijn zwemtocht langs elf Friese steden staken. Met zijn zwemtocht haalde de olympisch zwemmer geld op voor kankeronderzoek. Ⓒ ANP

11 steden. 200 kilometer. 3 dagen. 1 doel. 55 uur. 163 kilometer. 4,7 miljoen euro. In augustus zorgde Maarten van der Weijden voor een gebeurtenis die in het collectieve geheugen zit opgesloten. Met een theatertour blikt hij volgend jaar terug op zijn Tocht der Tochten. In Burdaard neemt hij daar op de valreep van 2018 alvast een voorschot op.