Madrid jaagt vlam in de pan in Barcelona

Demonstranten botsen met de politie in Barcelona. Ⓒ foto REUTERS

Barcelona - Catalonië was gisteren opnieuw het toneel van hevige rellen. Op verschillende plekken in Barcelona botsten separatistische demonstranten met de Spaanse en Catalaanse politie. In heel de regio blokkeerden demonstranten van de Comités ter Verdediging van de Republiek (CDR) tientallen wegen.