Longoperatie liberale opperrechter Ginsburg (85)

De chirurg verwijderde met succes twee tumoren, die kwaadaardig bleken. Een woordvoerster van het hof vertelde dat er geen aanwijzingen zijn dat er nog kankerweefsel is achtergebleven.

De liberale rechter Ginsberg, aangesteld door de Democratische president Bill Clinton in 1993, brak vorige maand door een valpartij drie ribben. Bij een algeheel medisch onderzoek werden toen ook die knobbeltjes in haar linkerlong ontdekt.

Trump

Ginsberg is het oudste lid van het Supreme Court, waarin de Republikeinen een meerderheid (5-4) hebben. Mocht zij haar werk niet kunnen voortzetten dan zal president Trump zijn kans schoon zien de conservatieve dominantie in het hoogste rechtsorgaan van de VS verder te versterken.