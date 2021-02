Miljardeninjectie onderwijs, halvering collegegeld

Er komt uitvoerige compensatie voor studenten die studievertraging hebben opgelopen. Om te beginnen hoeven alle studenten in het MBO, HBO en aan de universiteiten maar de helft van het collegegeld te betalen. De maatregel gold al in bepaalde gevallen, maar wordt nu algemeen. Het programma strekt zich ver buiten het onderwijsveld uit en omvat bijvoorbeeld ook de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Minister Slob: „Het pakket is ongekend qua omvang. Een gemiddelde basisschool krijgt volgend jaar gemiddeld 180.000 euro een middelbare school 1,3 miljoen euro.” Op korte termijn worden scholen gevraagd om extra lessen te verzorgen voor leerlingen die dat nodig hebben. Middelbare scholen kunnen brede brugklassen (vmbo en havo) inzetten om jongeren meer tijd te geven om te kiezen.

Het geld kan verder worden gebruikt om leerlingen bijlessen te geven. „We willen de jongste generaties dezelfde kansen geven als mensen die zonder pandemie naar school zijn gegaan”, zegt Slob. Richting leerlingen zegt hij: „De scholen waren gesloten, maar met dit pakket houden we jullie toekomst open.”

Slob gaf eerder aan dat de onderwijsachterstanden zo groot zijn, dat ze niet binnen een jaar zijn in te lopen. „We hebben even gedacht dat het ons zou lukken om in dit schooljaar alle problemen weg te werken. Dat moment zijn we gepasseerd”, zei de bewindsman in De Telegraaf. Het herstelplan is voor meerdere jaren, waarbij leerlingen ’naast de nodige ondersteuning ook de nodige rust, ruimte en tijd krijgen’, zo gaf Slob onlangs aan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komen bijspijkerprogramma’s in het basis- en voortgezet onderwijs. Daarnaast gaat er geld naar het verlichten van de werkdruk van docenten en studiebegeleiders. Afgelopen maanden heeft het kabinet al zo’n 535 miljoen uitgetrokken om scholen te ondersteunen.

Het kabinet werkt intussen aan een manier om per 1 maart de middelbare scholen beperkt te heropenen.