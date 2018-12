Amerikaanse veteraan haalt miljoenen op voor Trumpmuur

Veel Republikeinen willen een muur tussen de Verenigde Staten en buurland Mexico om migranten buiten de deur te houden. Mexico zou voor die muur moeten betalen, zei president Donald Trump steevast tijdens zijn campagne. Maar nu er maar geen schot in de zaak zit, is een Amerikaanse veteraan een crowdfundactie begonnen om de financiering rond te krijgen.

Brian Kolfage uit Miami wil maar liefst één biljoen dollar ophalen voor ’The Wall’. Tot nu toe staat de teller binnen een week op 13 miljoen dollar, mede door de aandacht voor zijn actie in Amerikaanse media.

„Amerikanen zijn er gewoon klaar mee”, zegt Kolfage op Fox News. „Dit zijn de Verenigde Staten en hier kunnen we doen wat we willen.” De 37-jarige Kolfage diende onder meer in Irak en onderging door zijn legerdienst meerdere amputaties. Hij zit daardoor in een rolstoel.

’Shutdown’

In de Verenigde Staten dreigt dit weekend opnieuw een 'shutdown' van de overheid. Dat komt omdat president Donald Trump weigert een voorlopige begrotingswet te ondertekenen waarin geen sprake is van de door hem gewenste financiering van de muur met Mexico. De Democraten zijn fel tegen de bouw van de grensmuur.

