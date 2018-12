Opnieuw massaal protest Boedapest tegen Orbán

Na een mars door de Hongaarse hoofdstad verzamelden zij zich voor het parlementsgebouw. Evenals bij voorgaande gelegenheden eisten ze de intrekking van de nieuwe regelgeving betreffende overuren.

Het is al de zesde massale bijeenkomst in tien dagen. Aanleiding was het parlementaire besluit ten gunste van een arbeidswet die bepaalt dat werkgevers van hun personeelsleden mogen verlangen dat ze 400 overuren per jaar maken. De betogers hebben het over een slavenwet die op 1 januari van kracht wordt. De vakbonden vrezen dat op een slinkse manier de zesdaagse werkweek zal worden ingevoerd.

Politieagenten bewaken het presidentiële paleis in Boedapest. Ⓒ AFP

Corruptie

De demonstranten toonden tevens hun verontwaardiging over andere misstanden door toedoen van de regering-Orbán. Daaronder de eenzijdige, regeringsvriendelijke berichtgeving door de staatsomroep, de beperking van de wetenschappelijke vrijheid en de corruptie onder hoge regeringsfunctionarissen en hun familie.