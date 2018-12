Hof fluit Trump terug voor asielbeleid

Dat beoogde verbod is een belangrijk onderdeel van Trumps plannen om het immigranten moeilijker te maken de VS binnen te komen en er te blijven.

Het hof wees het verzoek om de uitspraak van een federale rechter in Californië over deze kwestie in elk geval voorlopig op te schorten af. Dat gebeurde met vijf tegen vier stemmen. De conservatieve opperrechter John Roberts sloot zich aan bij zijn liberale collega’s.

Omdat de Republikeinen en Democraten het niet over de begroting eens kunnen worden, dreigt dit weekend opnieuw een ’shutdown’ van de Amerikaanse regering. Ambtenaren mogen dan niet werken en veel overheidsinstellingen moeten dicht.

