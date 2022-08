Ergernis tijdens ’moeizaam’ boerenoverleg over stikstof

Acht boerenorganisaties, waaronder LTO Nederland, proberen samen met premier Rutte en minister Van der Wal (Stikstof) een uitweg te vinden uit hun conflict over het voorgenomen stikstofbeleid van het kabinet. Zo eist Van der Wal dat al in 2030 een forse reductie wordt behaald van de uitstoot van ammoniak, maar volgens de boerenleiders is dat te snel.

Het steekt Kemp dat het kabinet, naar zijn mening, geen tegemoetkoming doet wat betreft de zogenaamde PAS-melders. Dat zijn bedrijven die onder het vorige stikstofbeleid (dat de rechter in 2019 buiten werking stelde) geen vergunning nodig hadden voor een staluitbreiding, maar konden volstaan met een melding bij de overheid.

Onder de nieuwe situatie bevinden die circa drieduizend bedrijven zich echter in een illegale situatie omdat ze, buiten hun eigen schuld om, geen vergunning hebben. De organisatie Mobilisation for the Environment procedeert bij de rechter om provincies de wet te laten handhaven tegen deze bedrijven, met andere woorden: ze te laten sluiten.

Wespennest

,,Er wordt al gehandhaafd”, klaagt Kemp, duidend op de situatie in Overijssel. ,,Die zaken moeten opgelost worden. Je bent niet voor niets minister.” Over een ander heikel punt, de deadline van 2030 in plaats van 2035, is voor de pauze nog niet gesproken.

Johan Remkes, die ook even naar buiten liep voor een korte rookpauze, ging even in gesprek met aanwezige boeren. ,,Ik formuleer het zelf altijd zo: ik ben in een wespennest terecht gekomen”, aldus het oliemannetje van premier Rutte.