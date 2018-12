Gulle kerstbonus voor doodnormale werknemers

De eigenaar van het bedrijf FloraCraft verdeelt 4 miljoen dollar aan kerstbonussen voor zijn pakweg tweehonderd werknemers, meldt het Amerikaanse CNBC. Een slordige 20.000 dollar per arbeidskracht, of zelfs meer, afhankelijk van de hoeveelheid trouwe dienstjaren. Zo kan de bonus voor werknemers die meer dan veertig jaar in dienst zijn, oplopen tot 60.000 dollar.

Het bedrijf maakt schuimrubberen producten en de zaken gaan goed. De 83-jarige Lee Schoenherr wilde iets terugdoen voor zijn werknemers. Het familiebedrijf is zijn lust en zijn leven. „Ik heb mijn hele leven aan dit bedrijf gewerkt. De mensen zijn als familie.”

Tranen

Na overleg met de directie, die niet in de bonus meedelen, werd besloten hoe het bedrag verdeeld ging worden, en hoe snel. Het goede nieuws werd tijdens een personeelsbijeenkomst bekendgemaakt. Sommigen moesten er zelfs een traan bij wegpinken.

„Ik had dit nooit verwacht. Ik ben er erg blij mee”, zegt een van de stomverbaasde medewerkers.