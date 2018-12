Klimaatkassa: ’VVD en CDA losgeslagen van achterban’

Automobilisten worden door een stapeling van belastingverhogingen de stekkerauto in gepest en huizenbezitters die geen trek hebben in een groene verbouwing worden zwaar aangeslagen op de energierekening.

Zo’n beetje alles in ons dagelijks leven moet anders. Van de plek waar we werken tot het eten op ons bord. De miljardenoperatie heeft als doel om de CO2-uitstoot in 2030 bijna te halveren. Zo denkt het kabinet de opwarming van de aarde te kunnen vertragen.

Milieuclubs

De plannen van ruim honderd belangenclubs, waar regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het deels al over eens zijn, worden nog doorgerekend door de planbureaus. Daarna moet de coalitie onderhandelen over een definitief akkoord.

De kiezer wordt opnieuw gepasseerd: het eindresultaat is naar verwachting volgend jaar pas na de Provinciale Statenverkiezingen klaar.