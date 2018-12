’Bekir E. wilde Humeyra ontvoeren’

Dat is een van de scenario’s waar de politie volgens bronnen rondom het onderzoek rekening mee houdt. Het plan zou fout zijn gelopen waarna de 31-jarige Bekir E. Humeyra zou hebben doodgeschoten in de fietsenstalling van het Designcollege. De 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, die donderdag werd opgepakt, wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

Uit een verklaring van het Openbaar Minsterie blijkt dat E. een dag na de aangifte van mishandeling en bedreiging van de scholiere begin mei werd opgepakt. Door de rechter-commissaris werd hij op vrije voeten gesteld met een contactverbod. Toen hij die overtrad, wist E. maandenlang uit politiehanden te blijven. Agenten konden hem niet vinden omdat hij geen vaste woon- of verblijfplaats had.

Contactverbod

In september werd hij gearresteerd, maar later ook weer vrijgelaten omdat de zaak van Humeyra in augustus al voor de rechter was geweest. De zwakbegaafde man werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes weken, waarvan drie voorwaardelijk. Hij ging in hoger beroep, maar het contactverbod bleef in stand en reclasseringstoezicht werd ingesteld.

Humeyra stapte een week voor haar dood wederom naar de politie en liet een foto zien van E. met twee vuurwapens. Die was volgens het OM echter vijf weken oud. Ze grepen niet in omdat ze bang waren dat het wapen niet bij hem werd gevonden, waardoor ze hem moesten laten gaan. Ook wisten ze niet waar hij was.

Bescherming

Sinds mei had Humeyra een beschermingsmaatregel, dat betekende dat als er een melding binnenkwam op haar woonadres, de politie meteen in actie kwam. In december werd besloten geen extra maatregelen te nemen, omdat ze al drie weken niets van E. had gehoord.

De inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de rol van Reclassering Nederland en de politie Rotterdam in de aanloop naar haar dood.