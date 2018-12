Rutte: ’Ik vind afschaffing van de dividendbelasting nog steeds goed plan’

Premier Rutte heeft nog steeds veel energie om Nederland te leiden. Wie denkt dat de VVD’er het land aan het ontgroeien is, heeft het volgens hem mis. „Ik blijf hier.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Ruim acht jaar leidt Mark Rutte (51) Nederland als minister-president. Routine is het allerminst, bezweert hij in het traditionele kerstinterview met De Telegraaf. Het gesprek had plaats daags voordat het kabinet het land verraste met ingrijpende milieumaatregelen in het klimaatakkoord.