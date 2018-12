Al twintig jaar brandt elke ochtend een kaarsje voor Nicky

Na twintig jaar verdriet heeft de familie Verstappen nog altijd geen antwoorden. Ⓒ Omroep Max

Amsterdam - Elke ochtend als ze wakker wordt, steekt Berthie Verstappen naast de televisie trouw een kaarsje aan. Voor de moeder van het 11-jarige jongetje dat in 1998 dood werd aangetroffen tijdens een jeugdkamp, is het al twintig jaar een bijna religieus ritueel. Een manier om haar zoon, die nu 31 jaar zou zijn, altijd in de herinnering te houden.