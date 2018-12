Arrestaties verwacht voor aanslag Telegraaf

Dat zegt Zandee in een interview met de Amsterdamse nieuwszender AT5, dat volgende week wordt uitgezonden. Over het onderzoek naar de aanslag zegt ze: „Daar wordt heel hard aan gewerkt en er worden vorderingen gemaakt, waar ik verder geen uitspraken over kan doen omdat het onderzoek nog loopt.” Ook zegt Zandee dat arrestaties te verwachten zijn. Het OM Amsterdam laat weten de uitspraken te bevestigen.

Op 26 juni ramde een man een witte bestelwagen de voorgevel van het TMG-gebouw aan de Basisweg in Amsterdam. Hij besprenkelde de binnenkant van de auto met benzine en stak het voertuig aan. De schade was groot. De aanslagpleger stapte in een vluchtauto en ontkwam.

Raketwerper

De week ervoor nam een man het gebouw van Panorama onder vuur met een raketwerper. Ook deze aanslag veroorzaakte veel schade. Beide aanslagen volgden op een publicatie in De Telegraaf en Panorama over de jacht op de voortvluchtige topcrimineel Ridouan Taghi uit Vianen. Die zit volgens politie en justitie achter tal van liquidaties in de onderwereld.

Meteen na de aanslagen lieten politie en justitie weten rekening te houden met een verband tussen de aanslagen, die als aanvallen op de persvrijheid zijn bestempeld, en de publicaties. Voor de raketbeschieting zitten drie leden van motorclub Caloh Wagoh vast: volgens het OM een soort geweldsclub van zware criminele groeperingen.

Brandbom

Mogelijk stonden de twee aanslagen niet alleen. De recherche Midden-Nederland doet onderzoek naar een aanslag met een brandbom op een slijter in Vianen in de nacht van 22 op 23 juni. Het bedrijf brandde volledig uit.

Een ondernemer uit een winkelcentrum in de wijk was anoniem geciteerd in een publicatie in De Telegraaf over de jacht door politie en justitie op Redouan Taghi, het criminele kopstuk uit Vianen. De krant sprak met meerdere ondernemers en bewoners van de wijk.

De persoon vertelde iets over de familie van Taghi die in de wijk opgroeide. Politie en justitie houden er rekening mee dat de aanslag een waarschuwing was. De eigenaar van de slijterij laat weten niet te willen reageren. „We hebben ons nergens over uitgelaten en doen dat nu ook niet.” Het lijkt erop dat lukraak een ondernemer is uitgekozen.

De politie Midden-Nederland wil niet ingaan op het onderzoek naar de aanslag. „Uit onderzoeksbelang zien wij daar nu van af”, aldus woordvoerder Bernhard Jens.

Op de vlucht

De jacht op het kopstuk Taghi en zijn tweede man, Saïd Razzouki, heeft tot dusver tot nog niets geleid. Beide mannen zijn spoorloos. Taghi hield zich aanvankelijk schuil in Suriname, maar is daarna naar vermoedelijk Midden-Amerika vertrokken. Hij zou nu in de Dominicaanse Republiek zitten.