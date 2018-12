Juridisch steekspel om gezinshereniging Lili en Howick

Zo hoopt Armina Hambartsjuan via gezinshereniging alsnog in Nederland te mogen blijven, nadat haar kinderen ondanks de zoveelste afgewezen asielaanvraag van staatssecteraris Harbers (Justitie) toch mochten blijven.

Hun moeder Armina Hambartsjumian werd een jaar eerder wel uitgezet naar Armenië, zonder haar kinderen die ze had laten onderduiken. Die waren toen weggelopen. Dat was ook dit jaar aan de hand, op de dag dat ze terug hadden moeten vliegen naar Armenië. Mede door dit weglopen en een zelfmoorddreiging van de moeder mogen de kinderen nu toch blijven. Armina en medestanders voeren achter de schermen de druk op om snel gezinshereniging te krijgen.

Kerst

Maar een gezamenlijke kerstviering in Nederland zit er volgens een betrokkene volgende week zeker nog niet in. Een aanvraag van de moeder om het gezin in Nederland te herenigen is wel in behandeling, maar het door haar aangeleverde papierwerk voldoet niet, meldt de betrokkene. Er ontbreken gegevens die nodig zijn om gezinshereniging snel mogelijk te maken. Het is door het rommelige papierwerk niet in te schatten wanneer Armina wel groen licht krijgt om naar Nederland te komen, klinkt het.

Patricia Scholtes, de advocaat van de moeder, laat via een medewerker van haar kantoor weten dat ‘er niks mis is met de aanvraag’. Ze staat deze krant niet te woord, maar beschuldigde eerder deze week bij RTL Nieuws de IND er van de aanvraag ‘onder op de stapel’ te hebben gelegd. Een betrokken bron uit de coalitie zegt juist dat alles op alles wordt gezet om Armina snel naar Nederland te halen.

’Recht op gezinsleven’

Gezinshereniging voor Armina is geen vanzelfsprekendheid. Omdat Harbers zijn discretionaire bevoegdheid heeft ingezet in deze asielzaak, hebben de kinderen geen vluchtelingenstatus, die automatisch recht geeft op asiel. Magistraten, advocaten en andere deskundigen die deze krant de afgelopen maanden sprak, denken echter dat Harbers nu hij Howick en Lili een vergunning heeft gegeven, dat ook zal moeten doen voor hun moeder. ,,Het recht op gezinsleven in het Europees Mensenrechtenverdrag is een van de belangrijkste grondrechten”, aldus een van hen.

De deskundigen denken dat Harbers in stilte Armina toelaat tot Nederland. ,,Als dit voor de rechter komt, dreigt opnieuw een mediacircus, daar zal Harbers geen zin in hebben”, aldus een magistraat, die anoniem wil blijven.