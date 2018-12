Eva Jinek: ’Na keizersnede ben je echt even gehandicapt’

Ⓒ Gregor Servais

Ze werd veertig en kon haar prijzenkast aanvullen met de Sonja Barend Award. Maar 2018 was bovenal het jaar waarin Eva Jinek moeder werd. Tot ver in de zwangerschap presenteerde ze haar talkshow en verdween daarna naar ’een andere planeet’. Vanaf nieuwjaarsdag is ze terug. „Ik moet weer praten in volzinnen.”