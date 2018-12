Muur Trump splijt Washington

De onderhandelingen over een nieuwe begroting zitten al een paar dagen muurvast. President Trump eist dat er ruim vijf miljard dollar in de begroting wordt opgenomen voor een muur op de grens met Mexico. Democraten weigeren dat te betalen.

Voor Trump is dit mogelijk de laatste kans op financiering voor zijn grensmuur. Vanaf januari hebben de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden.

De shutdown zorgt ervoor dat voor dat zo’n vierhonderdduizend ambtenaren niet aan het werk mogen en niet betaald worden. Niet-essentiële delen van de overheid sluiten. Dat kan gaan om nationale parken, bibliotheken, maar ook om ministeries. Voor onder meer Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Veiligheid is geen geld meer

Zaterdag komen de congresleden weer bijeen en wordt er verder onderhandeld. Maar het is nog onzeker of het dan tot een stemming gaat komen. Het is daardoor ook onduidelijk hoe lang de sluiting van de overheid gaat duren.

Trump waarschuwde vooraf dat het conflict nog wel eens heel lang zou kunnen duren, maar zei later dat hij hoopte dat dat niet zou gebeuren. De president heeft zijn vakantie in Florida uitgesteld voor de onderhandelingen.