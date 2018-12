Tiener bespeelt stationspiano’s tegen diabetes

De tiener draagt de actie, waarmee hij geld ophaalt voor het Diabetes Fonds, op aan zijn zusje Laura. „Zij heeft diabetes type 1 en ik hoop met het geld dat ik via deze actie ophaal ervoor te zorgen dat mijn zusje en alle andere mensen die diabetes hebben misschien wel kunnen genezen.”

De piano’s, die door iedereen bespeeld mogen worden, staan op zestien treinstations. Schipper begint zijn muzikale treinreis om 06.00 uur ’s ochtends in Maastricht en hoopt deze rond 00.30 uur te beëindigen op station Groningen. Zijn streven is om in totaal 5000 euro op te halen.