Beau van Erven Dorens: „Tot m’n 27e heb ik flink geworsteld”

Je bent er nog! Hoe is dat zo gelopen?

„Ik heb veel te danken aan Erland Galjaard die me naar RTL haalde toen ik bij SBS6 op een dood spoor zat. Hij wilde inhoudelijke programma’s van mij zien en gaf me RTL Boulevard erbij. Op die manier kwamen we precies uit.”

Was de periode daaraan voorafgaand moeilijk?

„Iedereen schrikt enorm van mislukkingen. Het is op dat moment heel vervelend, maar uiteindelijk word je er een leuker mens van. Ik in ieder geval wel. Laten we eerlijk zijn: ook een presentator die flopt, is nog steeds een over een paard getild wicht. Ik had minder dan 300.000 kijkers, maar reed in een Jaguar XJS Cabrio. Dat noem ik geen ellende. Er zijn zelfs presentatoren die nooit één hit hebben gehad en nog steeds als een prins leven.”

Sommige mensen zullen je een zondagskind vinden

„Ach, ik ben maar een simpele kakker uit Bloemendaal. Wat mensen gemakshalve vergeten, is dat ik tot mijn 27e behoorlijk heb geworsteld. Ik weet nog dat ik in 1996 driehoog achter in De Pijp woonde, die toen nog niet zo mondain was als nu, met overal dozen papier om me heen. Mijn vrienden waren advocaat of gingen bij de bank werken. In die periode hebben mijn ouders zich toch behoorlijk zorgen gemaakt. Maar iemand was zo gek om me een kans te geven en die heb ik gegrepen.”

Lees vandaag in VRIJ het uitgebreide interview met Beau van Erven Dorens