’Burger krijgt te veel op zijn nek’

Met haar uitspraken in de de extra dikke kerstspecial van deze krant deelt Broekers-Knol geeft ze haar eigen partij, de VVD, een tik op de vingers. Ze vindt eigenlijk dat de polderakkoorden nooit in het regeerakkoord hadden mogen belanden. Zelf zou ze het nooit op deze manier doen. „Ik zeg het heel duidelijk: ik vind dit helaas niet in overeenstemming met wat mijn visie op de parlementaire democratie is.”

Ze vreest dat mensen door de akkoorden zich nog meer afkeren van de politiek. „Of ze gaan heel radicaal stemmen. Dat kan natuurlijk ook, hè?”

Broekers-Knol, die volgend jaar uit de politiek stapt, ziet dat er in Den Haag te weinig rekening wordt gehouden met hoe de burger de stapeling van ingrepen beleeft. „Het is maatregel, na maatregel, na maatregel. Nu gaat de lage btw van 6 naar 9 procent. Dat wordt dan gecompenseerd met een verlaging van de inkomstenbelasting. Maar als je ondertussen een warmtepomp, isolatie, asbestdaken opruimen en duurdere boodschappen voor je kiezen krijgt, wat hou je onder de streep dan over?”