Opnieuw dode bij demonstratie gele hesjes

De 30-jarige man botste tegen de achterkant van een stilstaande vrachtwagen die bij de demonstratie stond. Hij zat alleen in de auto, meldt de krant L’Indépendant.

Het is de tiende keer dat in Frankrijk iemand is omgekomen in de marge van de demonstraties van de ’gele hesjes’. De protestbeweging is sinds half november overal in het land aanwezig om te demonstreren voor meer koopkracht en tegen de hervormingen van de Franse regering. Daarbij werpen ze geregeld wegversperringen op.