Dode na steekpartij in Arnhem, 40-jarige man opgepakt

Onze verslaggever ter plaatse meldt dat de politie ook met drones heeft gevlogen en gezocht boven de wijk. In de Graslaan liep ook een bloedspoor van een (nog) onbekend slachtoffer. Dit spoor is inmiddels opgeruimd.

Ⓒ DE TELEGRAAF

Veel speculaties en veel onduidelijkheid

Het is onduidelijk wat er zich in de woning heeft afgespeeld. De regionale krant De Gelderlander meldde zaterdagmorgen dat een vader zijn zoons (12 en 15 jaar oud) zou hebben aangevallen. Een van de buren verklaart aan de krant dat het zoontje zou nog binnen liggen. De 15-jarige zoon kon wegkomen. De vader zou de 15-jarige zoon achterna gezeten hebben tot hij in de Graslaan in elkaar zakte. Hij zou later hebben gezegd dat hij zijn 12-jarige zoontje had gestoken.

Ⓒ DE TELEGRAAF

Ⓒ DE TELEGRAAF

Rond 11.00 uur ’s morgens landde een traumahelikopter in de Graslaan. Later werd een jongere man op blote voeten met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht.

Ⓒ Google Maps

Het gezin woonde er volgens buren nog maar zes of zeven weken. Naast twee zoons heeft de man ook nog een dochter. De moeder van de kinderen zou volgens De Gelderlander in Duitsland wonen.

De zus van de jongens staat gechoqueerd bij de woning in Arnhem: „Ik heb net iemand verloren”, schreeuwt ze. Aan onze verslaggever bevestigt zij dat er iets behoorlijk mis is gegaan deze zaterdagmorgen. Ze is boos en verdrietig.

Ⓒ DE TELEGRAAF

De politie wil nog niets bevestigen over de identiteit van de betrokkenen in Arnhem.