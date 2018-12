’Verbod op benzine- en dieselauto kan niet binnen EU’

Van Eijck, die zelf in het voortraject aan de ’mobiliteitstafel’ meedacht over de klimaatplannen, reageert in gesprek met De Telegraaf op het omvangrijke akkoord dat gisteren werd gepresenteerd. Steen des aanstoots voor hem is het plan om vanaf 2030 de verkoop van benzine- en dieselauto’s te verbieden.

Bekijk ook: Miljoenen automobilisten gaan komende jaren de pijn voelen

„Hoe kunnen ze het verzinnen?”, spreekt Van Eijck zijn verbazing uit. „Een auto krijgt een typegoedkeuring, bijvoorbeeld in Spanje, en dan mag die in alle Europese Unie-landen verkocht worden. Het kan wetstechnisch helemaal niet om de verkoop in Nederland te verbieden, we hebben een Europese interne markt.”

Afspraken maken

Volgens de RAI-voorzitter is het kabinet van plan om dit kort te sluiten met de andere Europese landen, maar Van Eijck ziet die niet meewerken. „Je moet dit gesprek maar eens aangaan met landen waar grote autofabrikanten zitten als Duitsland, Frankrijk en Italië... Doe niet alsof je dit kan bepalen. Ik vind het uitermate curieus dat een serieus kabinet dit overweegt.”

Steven van Eijck, voorzitter van de RAI Vereniging: „Ik vind het uitermate curieus dat een serieus kabinet dit overweegt.” Ⓒ ANP

Bpm

Van Eijck kan zich ook niet vinden in de bpm-verhoging die in de uiteindelijke plannen is opgenomen. „De bpm (aanschafbelasting op nieuwe auto’s, red.) wordt nog even verhoogd, terwijl die op termijn afgeschaft gaat worden. Dat is een uitermate dom plan. Niemand snapt dit, het is niet uit te leggen.”

Het heeft volgens Van Eijck ook een averechts effect. „Hierdoor ga je krijgen dat die parallelle import van auto’s uit het buitenland toe gaat nemen en die is al heel groot. Zo komen er meer auto’s die minder schoon zijn ons land in.”