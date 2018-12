Artiest speelt gitaar tijdens hersenoperatie

DURBAN - De Zuid-Afrikaanse jazz-musicus Musa Manzini heeft zijn opmerkelijkste optreden achter de rug: hij speelde gitaar terwijl hij een hersenoperatie onderging in een ziekenhuis in Durban. Op beelden in Zuid-Afrikaanse media is te zien hoe Manzini liggend op de operatietafel gitaar speelt terwijl chirurgen aan zijn brein sleutelen.