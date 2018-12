Stralende shoppers sjezen door winkelstraten

Ⓒ ANP

Amsterdam - Langzaam loopt het stadshart vol, al is het ook niet zo dat de Amsterdamse Kalverstraat al moet worden afgesloten. Stephanne Klatte loopt stralend de boekhandel uit. “Geslaagd! Met de familie trekken we lootjes en we geven elkaar boeken, dat is overzichtelijk, we lezen allemaal graag. Ik heb naast een leesboek ook een kookboek gevraagd.”