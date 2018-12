Speciale kerstboodschap van Paus Franciscus voor Nederland

Hendriks is benoemd tot bisschop-coadjutor met recht van opvolging, zoals het in canonieke termen heet. ,,Al geruime tijd, na een tweede tia, heb ik dit als verzoek aan de paus voorgelegd”, laat Punt weten. Van hem valt nu een last af, aangezien hij al langer worstelt met zijn gezondheid en er ook in zijn bisdom, dat weliswaar enkele actieve kerkgemeenschappen kent, vele kerken moeten sluiten.

Hendriks benoeming wordt plechtig bekrachtigd tijdens een mis op vrijdag 11 januari in de Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station in Amsterdam. Dit is voorafgaand aan de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, waarop dit jaar twee bisschoppen gelukgewenst zullen worden.