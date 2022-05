Kamer heeft begrip voor ontmantelen peperduur team in strijd tegen zware misdaad

Een speciaal onderzoeksteam, dat het paradepaardje moest worden in de strijd tegen de georganiseerde misdaad, houdt alweer op te bestaan. Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) grijpt snoeihard in en wil een grondige aanpassing van de werkwijze van het zogeheten Multidisciplinair Interventieteam (MIT).

Volgens liberaal Michon ging het niet de goede kant op met het zogeheten MIT. „Dit team moest zware criminelen aanpakken, maar tot dusver is er alleen gesteggeld over structuren. Sterk dat de minister nu ingrijpt en orde op zaken stelt.”

PVV-Kamerlid Helder zegt dat het ’van begin af aan gedoemd om te mislukken’. „Dat heb ik, met steun van professor Fijnaut, ook altijd gezegd. Het was een stokpaardje van voormalig minister Grapperhaus waar de huidige minister terecht een einde aan heeft gemaakt. Het gaat om bestrijden van georganiseerde misdaad en daar zijn alle agenten voor nodig en niet een club die de werkvloer nooit wilde.”

Ook SP-Kamerlid Van Nispen is kritisch. „Het leek toch een beetje het prestigeproject van de vorige minister. Niet goed doordacht, weinig steun van de werkvloer, gedoemd te mislukken. Het is heel kwalijk dat hiermee kostbare tijd, energie en geld verloren is gegaan. Daadkracht die ze hadden moeten gebruiken voor het pakken van criminelen, het ontmantelen van netwerken en het ontnemen van misdaadgeld.”

Grote zorgen

PvdA-Kamerlid Mutluer maakt zich grote zorgen. „De nietsontziende moorden op Derk Wiersum en Peter R. de Vries hebben mij geschokt en laten zien dat de onderwereld nergens voor terugdeinst. Ik maak me grote zorgen dat het kabinet na 2,5 jaar nog geen duidelijk plan lijkt te hebben hoe hier mee om te gaan.” De PvdA’er heeft veel vragen over wat het nieuwe team precies gaat doen en wat de toegevoegde waarde is. Daarover wil ze snel met minister Yesilgöz in debat.

Het team dat na de moord op Derk Wiersum de zware misdaad te lijf zou gaan, moet niet alleen afslanken, maar krijgt tevens een andere naam. Het gaat Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) heten. Het nieuwe team, waarvoor ook nog een directeur wordt gezocht, krijgt van de minister achttien maanden de tijd om zich te bewijzen.