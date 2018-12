Bas speelt alle stations plat voor zieke zus

In Almere wordt Bas opgewacht door een grote groep die met hem mee wil zingen. Hij start ’Santa Claus is Coming to Town’ in en een luid gezang vult de stationshal. „Ik heb 20.000 euro opgehaald tot nu toe”, vertelt de marathonmuzikant trots. Hoe hij het vol gaat houden? „Ik neem zo nu en dan een kopje koffie”, is zijn geheim. „Daar zit wat cafeïne in. Dan blijf ik tenminste wakker.”

Het is namelijk een heel lange dag: vanmorgen om 6 uur begon Bas met spelen in Maastricht, en om 10 over 1 vannacht speelt hij zijn laatste liedje in woonplaats Veendam. Dan heeft hij ’in sneltreinvaart’ alle stationspiano’s aangedaan, van Maastricht, via Amsterdam en Rotterdam, Nijmegen en zelfs Enschede helemaal naar het noorden.

Repertoire

„Ik heb een best groot repertoire”, vertelt Bas. „Maar ik zal soms wel twee keer hetzelfde liedje spelen.” Hij verwacht niet dat mensen dat erg vinden. „Iemand die hier is, komt denk ik niet ook naar Zwolle”, lacht hij, vlak voordat een toevallig aanwezige blaaskapel een lied komt spelen om hem een hart onder de riem te steken bij zijn poging.

Het geld dat hij uiteindelijk ophaalt, komt ten goede aan het Diabetes Fonds. En een beetje naar zijn zusje, dat ook diabetes heeft. „Ik wilde dit sowieso doen, maar het is fijn als ik mensen hiermee kan helpen.”

En even snel als Bas is aangekomen, vertrekt hij weer in sneltreinvaart. Op naar het volgende optreden, in Utrecht.

