Consumentenbond keurt babymatrassen af

De Candide Sleep Safe heeft opstaande randen van zacht schuim en dat wordt afgeraden door JGZ. Ook is het matrasje te kort en kunnen baby’s bij de matrasvulling. Het Mykko Angelcare-matras krijgt een onvoldoende omdat er verkeerde productinformatie bij wordt gegeven. Het zegt dat het matras veilig is voor ’buikslapertjes’, en dat is volgens JGZ juist niet veilig voor baby’s.

De Consumentenbond vindt het teleurstellend dat er nog steeds producten op de markt komen die indruisen tegen de adviezen van JGZ.