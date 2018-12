Al meer verboden vuurwerk ingenomen dan 2017

Zes december vond de politie ruim 1750 kilo illegaal vuurwerk in een garagebox in Wassenaar. Twee mannen uit Wassenaar van 53 en 19 jaar oud werden toen aangehouden. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Tot nu toe is er al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan heel vorig jaar. Halverwege december stond de teller op 48.102 kilo, tegen een totaal van 40.382 kilo in 2017, zo is op te maken uit de Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM).