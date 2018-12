Arrestaties bij protest Gele Hesjes Parijs

In heel Frankrijk waren er weer acties waaraan ongeveer 66.000 mensen meededen. Het was de zesde zaterdag op rij dat demonstranten in gele hesjes de straat op gingen.

In Parijs telde de politie rond achthonderd actievoerders. Die zouden aanvankelijk richting Versailles wandelen maar veranderden op het laatste moment van gedachte. De wijk Montmartre werd het doel. Drouet werd door de politie meegenomen wegens het illegaal organiseren van een demonstratie op de openbare weg en wapenbezit.

Elders in Frankrijk waren er blokkades van wegen zoals op de A2 en A22 bij de grens met België. Bij een blokkade op de tolweg ten zuiden van de Franse stad Perpignan kwam een automobilist om toen hij op een stilstaande vrachtwagen botste.