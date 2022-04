Nederlander Faisal G. in Engeland tot 11 jaar cel veroordeeld voor drugshandel

Dat bevestigt de National Crime Agency woensdag aan De Telegraaf. G. behoorde tot de criminele organisatie van de Brit Darryl Tawiah, die al gedetineerd zat voor drugshandel en vuurwapengeweld, maar vanuit de gevangenis zijn illegale zaken wist voort te zetten. Tawiah, die al achttien jaar moest brommen, maakte in zijn cel gebruik van naar binnen gesmokkelde mobiele telefoons waarmee hij ook geregeld contact had met weer een andere Nederlandse drugsleverancier in ons land, die niet met naam is genoemd. Deze man was eerder veroordeeld voor het importeren van cocaïne.

Na zijn vervroegde vrijlating uit de gevangenis werd deze drugshandelaar uitgezet naar Nederland, maar er werden meteen nieuwe onderzoeken naar hem ingesteld. Uit gesprekken tussen Tawiah en onze landgenoot bleek dat de Brit grote hoeveelheden narcotica inkocht en zich richtte op de verspreiding en verkoop ervan. De georganiseerde misdaadgroep van Tawiah heeft vertakkingen in Nederland, zo meldt de NCA, en zou achter minstens twee ton gesmokkelde drugs zitten die vanuit ons land naar de andere kant van het Kanaal werd vervoerd.

Bulkprijzen

In een gesprek zei de Nederlandse leverancier tegen Tawiah: „Ik wil dat je 50 kilo per week afneemt, praat niet met mij over slechts één.” Waarop Tawiah antwoordde: „Geen probleem bro... Het is akkoord, ik ga bellen. Ik moet meer geld binnenkrijgen.” Verdere gesprekken toonden aan dat de Britse crimineel sprak over het kopen van cocaïne tegen bulkprijzen en dat hij de wens had om ’koffie’ te verkopen, wat jargon is voor heroïne.

Hij vroeg de Nederlandse leverancier ook of hij ooit van ’2C’ had gehoord, omdat het in het Verenigd Koninkrijk erg gewild zou zijn. 2C is een verwijzing naar vloeibare GHB, die ook wel wordt aangeduid als verkrachtingsdrug. Bij de bende zat ook een vrouw, Rosemond Agyemang, die fungeerde als koerier, hielp met witwassen via bankrekeningen en die diverse contante betalingen deed aan Nederlanders in het netwerk. Ze werd in juli 2019 gearresteerd in Londen en bleek op dat moment duizenden ponden contant geld bij zich te hebben.

Prominente rol

Op het moment van haar arrestatie was ze op weg om handlanger Dorian Vaciulis te ontmoeten, die ook werkte voor de Nederlandse leverancier en verantwoordelijk was voor het verzamelen van zowel contant geld als drugs. Gedurende dat onderzoek kwam ook Faisal G. in beeld. De 34-jarige Nederlander had zich gevestigd in de Londense wijk Camden en vervulde een prominente rol in de misdaadgroep. Hij kreeg deze week elf jaar cel opgelegd. De groep verdwijnt in totaal 71 jaar achter de tralies, zo oordeelde de rechtbank.

Jason Hulme van de NCA was opgelucht over de vonnissen. „Dit drie jaar durende onderzoek bracht een criminele onderneming in beeld die tonnen cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk had geïmporteerd, waarbij naast handel ook sprake was van geweld en uitbuiting. Dankzij de toewijding van onze agenten en partners, de Nederlandse politie en het Criminal Assets Bureau in Dublin hebben we de veroordelingen voor elkaar gekregen. We hopen dat andere drugssmokkelaars beseffen dat we altijd achter ze aan zullen blijven gaan.”