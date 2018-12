Ongeloof na familiedrama Arnhem: ’Afschuwelijk, wat erg!’

Politie doet onderzoek in Malburgen, Arnhem. Ⓒ De Telegraaf

ARNHEM - Bewoners van de multiculturele wijk Malburgen-Oost in Arnhem speculeren volop over wat er zich vanmorgen tegen elven heeft afgespeeld in een woning aan de Dragonstraat, waar later een stoffelijk overschot werd aangetroffen. „De hele straat ligt vol bloedspetters.”