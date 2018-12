Schutter Straatsburg zwoer trouw aan IS

De vermoedelijke dader Chérif Chekatt (29) opende op 11 december het vuur tijdens een kerstmarkt in de binnenstad van Straatsburg waardoor uiteindelijk vijf mensen omkwamen. Nog meer mensen raakten gewond. De schutter riep volgens omstanders tijdens de aanslag ’Allahu akbar’, Arabisch voor God is groot.

Chérif Chekatt, een ’soldaat’ van IS.

Chekatt werd twee dagen later in een confrontatie met de politie gedood. Hij werd in heel Frankrijk en omstreken gezocht, maar bleek zich op te houden in zijn eigen stad. Eerder woonde hij in Duitsland, waar hij werd uitgezet na een reeks misdrijven.

IS eiste de aanslag later op en bestempelde Chekatt als een van zijn „soldaten.” Hij is zaterdag „in strikte anonimiteit” begraven in Straatsburg. Eerder was er sprake van dat zijn vader zijn lichaam naar Algerije zou laten overbrengen.