Niemand durft ultraorthodoxen tegen te spreken

Zeiljacht klapt tegen Pier op: ’Schipper zag het voor de haven aan’

Een zeiljacht is vannacht bij het strand van Scheveningen tussen de gekleurde pilaren van de Haagse Pier opgebotst. Er is weinig heel van de boot. Ook de Pier zelf is beschadigd. „Dit is zeker niet alledaags”, zegt een wakker gebelde vrijwilliger van de KNRM.