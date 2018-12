VS-gezant weg uit protest Syrië-beslissing

McGurk had al besloten om in februari op te stappen, maar diende vrijdag onverwachts zijn ontslag in, een dag nadat Mattis opstapte. Volgens de zender CBS kwam McGurk tot zijn beslissing wegens „een sterk meningsverschil” met Trump. Dinsdag had McGurk nog gezegd dat de strijd tegen IS niet voorbij is en dat de VS in Syrië moet blijven.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het ontslag van McGurk bevestigd en zegt dat het per 31 december ingaat.

Ook Frankrijk en Nederland zijn kritisch op de beslissing van Trump om op korte termijn duizenden Amerikaanse militairen uit Syrië te halen. Volgens Trump is IS verslagen, al nuanceerde hij die stelling later door te zeggen dat Rusland en andere landen het werk af moeten maken.

Voormalig militair John Kelly, een kopstuk in het Witte Huis, maakte eerder al bekend op te stappen.