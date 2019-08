Vallende sterren kort te zien: maan gooit roet in eten

Vallende sterren boven de molens van Kinderdijk. Ⓒ Hollandse Hoogte / Rob Engelaar

AMSTERDAM - Het jaarlijkse hoogtepunt van meteorenzwerm de Perseïden wordt in de nacht van maandag op dinsdag verwacht, met ongeveer 65 meteoren per uur. Maar ze zijn niet heel lang te zien: de bijna volle maan gooit roet in het eten.