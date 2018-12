Protest Gele Hesjes verliest aan kracht

De protesten verliepen overwegend rustig, maar er waren wel enkele incidenten. In Bordeaux werden barricades in brand gestoken en bij een blokkade op de tolweg ten zuiden van Perpignan kwam een automobilist om toen hij op een stilstaande vrachtwagen botste.

In Parijs trok een motoragent zijn pistool, toen hij en twee collega’s door een groep demonstranten werden aangevallen. De agenten konden met twee van hun motoren ontkomen, terwijl hun aanvallers onder meer kerstbomen en een step achter hen aan gooiden.

Ook is er ophef ontstaan door een filmpje dat opdook van een groep Gele Hesjes die de Hitlergroet lijkt te brengen. Ze zingen daarbij een liedje ter ere van de omstreden Franse komiek Dieudonné M'Bala M'Bala, die bekendstaat om zijn antisemitische grappen en acties.

Kopstuk

De politie verrichte 220 aanhoudingen, waarvan 142 in Parijs. Volgens Franse media is onder de arrestanten een van de kopstukken van de protestbeweging, Eric Drouet, die in Parijs werd aangehouden. Aanvankelijk zouden de actievoerders naar Versailles wandelen, maar ze veranderden van gedachten en trokken naar de wijk Montmartre. Drouet werd door de politie meegenomen wegens het illegaal organiseren van een demonstratie op de openbare weg en wapenbezit.

In de Franse stad Nancy gebruikte de politie traangas tegen Gele Hesjes. Honderden mensen waren in de stad op de been.