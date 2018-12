Studenten boos over huurverhoging van 120 euro

De studenten zijn in actie gekomen tegen de plotse huurverhoging, schrijft De Gelderlander. Ze moesten bij het kruisje tekenen of weg. „Met andere woorden; je tekent of je dondert maar op, zo voelt dat”, verwoordt Roy Toevank. Ook zijn de studenten boos omdat de hospiteeravonden verdwijnen: ze hebben geen inspraak meer wie er op een nieuwe kamer komt.

Wethouder Anne Janssen is niet blij met de actie van de nieuwe verhuurder. Ze heeft de kersverse eigenaar „aangesproken” op de verhoging. De Belgische studentenhuisvester Xior heeft al aangegeven op gesprek te komen op de universiteit om het verhoogde huurbedrag toe te lichten. De kosten zouden zo hoog zijn vanwege onder meer een „broodnodige renovatie”, maar de eigenaar krabbelt al wat terug. „Voorwaarde is wel dat het er straks netjes uit ziet.”