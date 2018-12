Laatste strijder getto Warschau overleden in Jeruzalem

Simcha Rotem strijdde tegen de nazi’s in het Warschau Getto.

JERUZALEM - In Jeruzalem is zaterdag Holocaustoverlevende Simcha Rotem overleden, de laatst levende strijder die in de Tweede Wereldoorlog aan de Joodse opstand in het getto van Warschau had deelgenomen. Dat meldt de Times of Israel. Rotem was 94 jaar.