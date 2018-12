Tsunami Indonesië: zeker 168 doden

Honderden gebouwen hebben schade opgelopen door een muur van water die circa twee meter hoog was. De omvang van de totale schade moet nog in beeld worden gebracht. Mensen die de rampplek hebben verlaten wordt geadviseerd om voorlopig niet terug te keren.

Vulkaanuitbarsting

De tsunami is mogelijk veroorzaakt door een onderzeese aardverschuiving als gevolg van een uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Door vloed werd de situatie verergert, stellen de autoriteiten. Er heeft geen aardbeving plaatsgevonden en de uitbarsting was ook niet heel krachtig.

Het Indonesische bureau voor meteorologie, klimatologie en geofysica (BMKG) onderzoekt de exacte oorzaak van de tsunami. Volgens het bureau had om 21.03 uur (lokale tijd) de vulkaanuitbarsting plaats en kwam 24 minuten later de tsunami aan land.

Niets gevoeld

Volgens lokale media hebben bewoners van de getroffen gebieden geen beving gevoeld. Ook zou de zee zich niet teruggetrokken hebben, als voorteken dat er een tsunami op komst zou zijn.

De Nederlandse ambassadeur in Indonesië Rob Swartbol meldt dat de vloedgolf veel schade heeft veroorzaakt. Hij roept toeristen in het getroffen gebied op om de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen. In geval van nood moeten ze contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Straat van Soenda is een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Java en Sumatra. Volgens BMKG zijn meerdere gebieden getroffen. Het gaat onder meer om de regio's Pandeglang en Serang op Java en de regio Zuid Lampung op Sumatra.

Op Tweede Kerstdag is het veertien jaar geleden dat landen rondom de Indische Oceaan werden getroffen door een allesverwoestende tsunami die het leven kostte van 230.000 mensen. In Indonesië kwamen destijds 120.000 mensen om het leven.

1883

Dezelfde Anak Krakatau zorgde in 1883 voor meer dan 36.000 doden na een uitbarsting waardoor een serie verwoestende tsunami’s ontstond.

